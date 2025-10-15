V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の北海道イエロースターズが14日（火）、選手がイベントを行うことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回のイベントは、10月18日（土）に札幌市の新さっぽろサンピアザ1F 光の広場にて開催される。当日は選手によるトークショー、手売りでの物販、そしてチームのPR活動も行うとのことで、参加選手は岩崎航佑、池田颯太、伊庭笙弘の3名