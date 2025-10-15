インバースネットは10月14日、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドから、ゲーミングチェア3モデルの販売を開始した。価格は17,600円〜19,800円。FRONTIERからゲーミングチェア3モデルが登場ゲーマーだけでなくオフィスワーカーやクリエイター、ライターなど長時間パソコン作業を行う幅広いユーザー層を想定した製品。色や形状の異なる3種類をラインナップし、予算や用途に応じて選択できる。ゲーミングチェア(レッド×ブラ
