前橋市の小川晶市長前橋市の小川晶市長が13日の市民集会で、市職員の既婚男性とラブホテルで面会した問題を受けた出処進退を巡り、出直し選挙を挙げていたことが15日分かった。主催した支援者がホームページに集会の詳細を掲載した。自らの辞職によるのか、市議会の不信任決議可決に伴うのかは明らかでないものの、出直し選を選択肢として念頭に置いているとみられる。6日の定例記者会見で、小川氏は出処進退に関し「いろいろ