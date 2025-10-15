沖縄県・尖閣諸島15日午後4時ごろから、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船4隻が相次いで侵入し、5時55分ごろから次々に領海外側の接続水域に出た。中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入したのは9月14日以来で、今年27日目。第11管区海上保安本部（那覇）によると、いずれも機関砲を搭載。領海から出るよう巡視船が警告していた。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは331日連続。日本政府による2012年9月の尖閣諸島