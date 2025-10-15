文学や演劇、出版などの文化活動で業績を上げた個人や団体に贈られる第７３回菊池寛賞（日本文学振興会主催）が１５日、発表された。今年、歴史小説「潮音」を刊行した作家の宮本輝さん（７８）や、歌舞伎役者の人間ドラマを描いた映画「国宝」＝写真＝製作チームらに決まった。副賞は各１００万円。他の授賞者と授賞理由は次の通り（敬称略）。河北新報・横山勲（つとむ）記者（「過疎ビジネス」の実態を明らかにし、地方の現