「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手が試合前の円陣で声出し役を務めた。ＣＳファイナル初戦という重要なゲームでチームの士気を鼓舞した森下。穏やかな表情で言葉を発し、選手会長の中野が含み笑いを浮かべるシーンもあった。森下の声出し役はファンの間でも認知され、日本一に輝いた２３年のポストシーズンでも先輩たちにイジられていた。だがプロ