神嘗祭（かんなめさい）を祝って、新米などを三重県の伊勢神宮に奉納する行事「初穂曳（はつほびき）」。 【写真を見る】新米などを伊勢神宮に奉納する｢初穂曳｣ 約1600人が威勢のいい掛け声とともに外宮へ 毎年10月15日と16日に行われ、ことしで54回目です。 きょうはあいにくの空模様でしたが、約1600人が威勢の良い掛け声とともに、米俵などを積んだ奉曳車2台を引いて外宮に奉納しました。 （参加者）「すごく楽しいです。活