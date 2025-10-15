おもちゃのコレクションを紹介する北原さん＝１０日、横浜市西区玩具コレクターの北原照久さん（７７）が館長を務める「ブリキのおもちゃ博物館」（横浜市中区）が１７日、建物の老朽化により、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区に移転オープンする。名称も「ＴＯＹＭＵＳＥＵＭ」に改め、再出発する。１９８６年４月に開館し、北原さんのコレクションを中心に展示。トレーナー、Ｔシャツ、マグカップといったオリジナ