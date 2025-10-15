得点に絡むことはなかった。ピッチを去ったタイミングでは、1-2で負けていた。それでも、10月14日の東京スタジアムで久保建英が見せたプレーには、大きな価値があった。史上初めてブラジルから勝利を奪った痛快な逆転劇は、彼の仕掛けが布石となっていたはずだからだ。久保建英の積極的な仕掛けは確実にブラジルを苦しめたphoto by Sano Miki立ち上がりからブラジルにボールを握られたが、20分前後から徐々に前進できる