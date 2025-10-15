佐藤三兄弟 SNS総フォロワー数約330万人の佐藤三兄弟(綾人・颯人・嘉人)が、14日放送の日本テレビ系バラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』（午後8時〜）に出演した。今夏の「双子・三つ子大集合SP」での初出演から間を空けず、2度目の出演を果たしたことで、バラエティ界での彼らへの注目度の高さを示した。「一円も無駄にしない！節約が染みついた有名人SP」と題された今回、佐藤三兄弟は、三つ子ならではのリア