女優ジェニファー・アニストン(56)が、母になることを望み続けた20年間の葛藤について語った。人気ドラマ「フレンズ」で知られるジェニファーは、これまで何度も体外受精(IVF)に挑戦したが、成功には至らず、養子縁組という選択肢を取らなかった理由を明かしている。 【写真】元夫のブラピとラブラブ♡だったころ不倫され離婚も因果応報？ ポッドキャスト番組「アームチェア・エキスパート」