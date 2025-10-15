福岡県内の小学校に勤務する30代の男性教諭が、商業施設で盗撮したとして停職12か月の懲戒処分を受けました。教諭は15日付で依願退職しました。15日付で停職12か月の懲戒処分を受けたのは、北筑後教育事務所の管内にある小学校で勤務していた30代の男性教諭です。福岡県教育委員会によりますと、男性教諭はことし3月、福岡地区の商業施設で20代の女性の背後からスマートフォンで動画を撮影したとして、警察から施設を出たと