麻雀プロとして長年活躍した前原雄大さんの死去を受け15日、共にKONAMI麻雀格闘倶楽部で「Mリーグ」を戦ってきた佐々木寿人（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が追悼コメントをエックスに発表した。【写真】佐々木寿人＆前原雄大さん、“格闘倶楽部”ポーズで2ショット12日に前原さんが亡くなっていたことを、所属する連盟が公式サイト、公式エックスで発表。前原さんは、「Mリーグ」初年度からKONAMI麻雀格闘倶楽部のメンバーと