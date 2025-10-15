上海市の南京西路にあるアップル静安店。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社北京10月15日】中国工業情報化部の李楽成（り・らくせい）部長は15日、米アップルのティム・クック最高経営責任者（CEO）と北京で面会した。クック氏は中国での投資を拡大し、協力を一段と強化する方針を示し、互恵ウィンウィンの発展を図っていくと表明した。