アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『ジョイフルロード』が、10月16日より配信される。【写真】ゴミをゴミ箱に捨てると高得点ゲット『ジョイフルロード』スクリーンショット『ジョイフルロード』は、1983年にSNKから発売されたアクションゲーム。腕が付いた不思議な車を操縦して、道中