テレビアニメ『カナン様はあくまでチョロい』が2026年4月に放送されることが決定。あわせて、第1弾PVが公開され、追加メインキャストとして鈴代紗弓・河瀬茉希・七瀬彩夏・和泉風花・遠野ひかる・南條愛乃の出演が発表された。【場面カット】お胸がこぼれそう…！カナン様はあくまでチョロい』第1弾PVより本作は、天然ポジティブ男子高校生・供犠羊司(きょうぎようじ)と、若くて甘美な魂を食するために人間界の高校に降り立