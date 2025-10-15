アーティストでタレント・あのが、きょう15日スタートのWEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』（公式YouTubeチャンネルにて配信毎週水曜後8：00）にねこ好きのゲスト声優として出演する。【写真】かわいすぎ！WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』ARフィルター使用例本作は、Xのフォロワー数29万人超え、数々のねこマンガを手掛ける、ぱんだにあ氏のヒット作『ねこむかしばなし』が原作のWEBアニメ。あのが何役で出演