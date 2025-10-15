１５日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、１９９０年代にヒット曲を連発した４人組ロックバンド「ＬＩＮＤＢＥＲＧ」について特集。ボーカルの渡瀬マキ（５６）が、現在も向き合っている「機能性発声障害」について語った。８９年にデビューし、ドラマ主題歌になった「今すぐＫｉｓｓＭｅ」でブレイクした。渡瀬は９７年に同バンドのギター担当・平川達也と結婚し９９年に長男を出産。