ガールズグループ・IS:SUEが、4thシングル「PHASE」を2026年1月14日にリリースすることを15日、発表した。【写真】圧巻パフォーマンスで視線を集めるIS:SUE新シングル「PHASE」は「不完全さを受け入れて、ついに真の自分にたどり着く」というキャッチコピーのもと、“異種”なNEW HEROの誕生から一貫して、ありのままの姿、“自分が自分らしくあること”を提示し続けてきたIS:SUEにとって第1幕の旅の完成であるとともに、次の