昨年韓国デビューを果たした５人組ガールグループ「ＩＬＬＩＴ（アイリット）」が１５日午後１０時からＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」で、ヒット曲「ＡｌｍｏｎｄＣｈｏｃｏｌａｔｅ」をアコースティックアレンジで披露する。今年２月にリリースされた同曲は、グループ初の日本オリジナル曲。ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩのＮａｋａｊｉｎとＢＴＳのヒット曲を手掛けたプロデューサー・Ｐｄｏｇ