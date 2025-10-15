『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が10月12日に放送され、フランスで高級鶏を育てる夫婦の生活に密着した。【映像】捜索隊が叫んだ絶景＆断崖絶壁の道日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫