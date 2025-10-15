１５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比７２銭円高・ドル安の１ドル＝１５１円２４〜２６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７５円９７銭〜１７６円０１銭で大方の取引を終えた。