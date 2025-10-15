寸又峡温泉ってどんなところ？寸又峡温泉は、寸又川が大井川と合流する地点から直線距離で5kmほど上流に位置します。周囲は深く切り込んだ渓谷が続く山深い地で、古くから「信玄の隠し湯」として存在が知られていました。明治時代には共同浴場が造られましたが、昭和初期には大井川上流部の水力発電開発によって温泉が枯渇。しかし第二次世界大戦後、温泉の復活を願う人たちにより温泉採掘が行われ、昭和32年（1957）に温泉を掘り