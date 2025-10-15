ふるさとの祭りに親しんでもらおうと、秋田市の小学校で竿燈の体験授業が行われました。竿燈まつりに参加する町内が学区内にはない児童たちが本物の竿燈に触れてその魅力を体感しました。秋田市竿燈会のメンバーが集まったのは、秋田市の御所野小学校です。町内の垣根をこえて差し手や囃子方が集まるのは8月のまつり本番以来です。県外や国外でのPRイベントも落ち着くこの時期に、毎年、小学校に出向いて竿燈の体験授業を行