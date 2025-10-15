特集です。こちらの映像は、先月、海外の島で行われた日本の陸上自衛隊とフランスの陸軍による、合同訓練の様子です。陸上自衛隊と海外の部隊との訓練は定期的に行われているものですが、今回の訓練には秋田駐屯地の隊員たちが、いわば“日本代表”として参加しました。国防の要としてだけではなく、災害の現場でも最前線に立つ秋田の隊員たちが、海外や県内で積み重ねる、「知られざる訓練」を取材しました。 高い緊張感で臨まな