ビショップ ミュージアムとは？ 日本語館内ツアーを体験！カメハメハ大王のひ孫にあたる、バニース・パウアヒ王女の夫チャールズ・リード・ビショップ氏によって建てられた博物館。バニース・パウアヒ王女が受け継いでいた王族の貴重な品や、太平洋諸島全域の自然や文化、歴史についての収蔵品をみることができます。ワイキキから少し離れた「カリヒ」という地域にあるので、ザ・バスを利用するかUberやレンタカーなどを使用して訪