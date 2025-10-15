楽天グループは、11月8日に同社の多様な文化やサービスを体験できるイベント「楽天文化祭 -Rakuten Festival-」を開催する。 「楽天文化祭 -Rakuten Festival-」は、東京都世田谷区の楽天クリムゾンハウスと二子玉川ライズ 中央広場・スタジオ＆ホールで行われる。イベントへの入場は無料。 専用サイトから申し込むと先着で楽天クリムゾンハウスの一部エリアが見学できる。全社会議「朝会」に使