カーショーも山本の力投を高く評価した(C)Getty Imagesドジャース山本由伸が圧巻投球を見せた。ドジャースが現地時間10月14日、敵地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に5−1で勝利。先発の山本由伸が9回111球、3安打7奪三振1失点でメジャー初の完投勝利を飾った。【動画】最後は空振り三振！山本由伸のメジャー初完投の瞬間をチェックポストシーズン3度目の登板となった山本は先頭打者ジャクソン・チ