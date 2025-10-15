県庁できょう火災を想定した訓練が行われ、ふだんなかなか使うことのない消火器の使い方などを確認しました。 【写真を見る】消火器や消火ホースの使い方を学ぶ県庁で火災を想定した訓練（山形） 地上１６階の高さがある県庁では、火災が起きた時に被害を抑えることができるようにと職員らで作る消防組織を設置しています。 きょうは年に一度の消防訓練が行われ、６階から出火した想定で消火や避難の流れを確認しました