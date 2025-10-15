万博で数々の要人をもてなした「迎賓館」が初公開されました。大屋根リングの外側に立つ迎賓館。万博で各国の要人をもてなした場所で、これまで非公開でしたが、閉幕から２日後の１０月１５日、初めて内部が公開されました。中央部分は大屋根リングをモチーフとしたまるい吹き抜けになっていて、水辺にそよぐ柳が趣を感じさせます。裏千家などの「三千家」が週替わりで海外の要人をもてなした茶室では、黄金の屏風を背に、