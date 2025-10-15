誤認逮捕された男性が「ずさんな捜査による誤認逮捕が二度と起きないようにしてほしい」と訴えました。訴状などによりますと、２０代の会社員の男性はおととし、知人の女性を脅したなどとして２度逮捕されました。男性は、一貫して容疑を否認しましたが、釈放されるまで４２日間拘束されました。２か月後、大阪府警は男性になりすましていた別の男を逮捕し、その後有罪判決が確定。警察は男性に謝罪しましたが、男性は国や