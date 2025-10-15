◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神-DeNA(15日、甲子園球場)DeNAがCSファイナルステージ第1戦のスタメンを発表しました。ファーストステージを連勝で勝ち進んだDeNAは、前回、前々回と野手メンバーを固定。3番・佐野恵太選手、4番・筒香嘉智選手、5番・牧秀悟選手のクリーンアップで臨みます。先発の東克樹投手は今季14勝8敗、防御率2.19で最多勝のタイトルを獲得。同じく最多勝の阪神・村上頌樹投手と投げ合い