「アクセルとブレーキを間違えた」信用金庫に車が突っ込み、客ら７人がけがをしました。１５日午前１０時半ごろ、兵庫県加古川市にある但陽信用金庫・神野支店で「車が店に突っ込んだ」と職員から警察に通報がありました。警察によりますと、８３歳の男性が運転する軽乗用車が駐車場から発進しようとしたところ、建物に前から衝突。ガラス窓を突き破って車が店内に入り込みました。この事故で、職員４人と客３人の計７人が