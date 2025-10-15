“ドライブスルー方式”で覚醒剤や大麻を密売か。男を逮捕です。覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、大阪府松原市のトラック運転手・山本秀次容疑者（５４）です。警察によりますと、山本容疑者はことし５月、松原市内の自宅で覚醒剤や大麻などを営利目的で所持していた疑いがもたれています。警察が家宅捜索したところ山本容疑者の自宅から、覚醒剤約１３０ｇ（末端価格７６０万円相当）と大麻約１ｋｇ（末端価格