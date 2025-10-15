アプリの開発力を競う 国内最高峰の大会の予選会で、諫早の高校生と専門学生のチームが最優秀賞を受賞です。 諫早商業高校で行われた表彰式では、情報科の3年生2人に賞状が手渡されました。 2人は、9月行われたスマートフォン向けの「アプリの開発」「アイデアの斬新さ」「技術の高さ」などを競う競技会に、麻生専門学校の学生3人と出場。 今回のテーマが「星」ということで、レビュ