クロスボウで家族ら４人を殺傷したなどの罪に問われている男に対し、検察側が死刑を求刑しました。野津英滉被告（２８）は、２０２０年６月、宝塚市の自宅で同居していた家族ら４人を殺傷したなどの罪に問われています。これまでの裁判で野津被告は起訴内容を認め、動機について「死刑になるため」などと述べていました。１０月１５日の裁判にはクロスボウで撃たれて重傷を負った伯母が出廷しました。（野津被告の伯母）「