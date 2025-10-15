けさ（15日朝）、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件で、元施設職員で22歳の男が警察に逮捕されたことがわかりました。この事件は、午前5時前、埼玉県鶴ヶ島市の介護付き有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で、80代の入所者の女性2人が血を流した状態で倒れているのを職員が見つけたものです。2人はそれぞれ、老人ホームの4階と5階の1人部屋のベッドの上