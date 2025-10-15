元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の中丸雄一が１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。１４日に結婚を発表した「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」村上信五を祝福した。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、この記事が紹介されると「めちゃめちゃめでたいですよね。うれしいですよね」と笑顔を見せた中丸。ＭＣの垣花正に「世代もほぼ一緒くらい？」と聞かれる