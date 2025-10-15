「日本財団会長賞」（１５日、戸田）初日５Ｒで６コースから３着と好走した広瀬凜（２２）＝滋賀・１３１期・Ｂ１＝だが、道中は２着に迫る場面があっただけに、レース後は悔しそうな表情を見せていた。それでも「出て行くことはないけど、直線で余裕があるしストレスのない感じ。数字以上には動いていると思います」とエンジンには上々の評価を下した。現級はＢ１だが、今期の勝率は６点超えと好調。飛び級でのＡ１昇格も