千葉県教育委員会は15日、男性教諭3人を懲戒免職処分とした。県立高の20代教諭は自校の女子生徒の体を触り、公立中の30代教諭は中学時代に指導した女子高校生の体を触った。県立船橋夏見特別支援学校の阿部真也教諭（36）は飲酒後に自転車を運転した。県教委によると、県立高教諭は、昨年4月から5月、教科担当をしていた女子生徒の体を、教室と教諭の自宅で触った。公立中教諭は女子生徒の中学時の担任で、卒業後に交換したLIN