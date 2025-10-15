15日午後5時50分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県中部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の陸前高田市と住田町、それに一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、涌谷町、それに石巻市です。【各地の震度詳細】■