神奈川・平塚市で住宅火災があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。15日午後2時ごろ、平塚市長持の住宅で「黒煙が見える」などの119番通報が相次ぎました。この火事で、住宅の外にいた住人とみられる高齢の男性が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。近くに住む人は「しばらくたったらバチバチして建物が崩れる感じの音がした。上の方の屋根が崩れた感じ」と話しました。警察と消防は、逃げ遅れた人がい