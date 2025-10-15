「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１５日、江戸川）杉山正樹（４６）＝愛知・８７期・Ａ１＝が２日目５Ｒをイン逃げで制して今節初１着をゲット。「１Ｍは壮絶に振り込みました」と苦笑いで振り返り「回り足がイマイチ。直線寄りになっていた。もう少しバランスを取りたい」と課題を残すものの「その状態でも足は中堅上位ある」と前を向いた。江戸川は通算優出１２回でＶ４の水面巧者。多くの実績を誇る中でも