国立競技場の新たな呼び名は「MUFGスタジアム」です。三菱UFJフィナンシャルグループが国立競技場のネーミングライツを取得し、新たな呼び名を「MUFGスタジアム」とすることを発表しました。2026年1月から契約期間は5年で、命名権の取得額としては国内最大となる100億円ほどとみられます。三菱UFJフィナンシャル・グループ 亀澤宏規社長：これから日本が新しい成長の時代に入っていく中で、新たな発信ができることは企業価値にも最