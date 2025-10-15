ローソンは、南海トラフ巨大地震に備えて「災害支援コンビニ」の設置を開始した。平時は通常のコンビニ店舗として運用し、災害時には地域住民の支援拠点として、スマートフォンの充電ができるバッテリーの設置や、災害時用おにぎりの提供などを行う。まずは2025年度内に、既存の直営店「ローソン富津湊店」(千葉県富津市)を、災害支援コンビニの1号店として運用開始する。災害支援コンビニは、2030年度までに全国100店舗への拡大を