ガールズグループMADEIN（メイディン）のマシロが近況を公開し、話題を集めている。【写真】「聖地巡礼しに行く」マシロ、ディズニーシーへマシロは最近、自身のインスタグラムを更新し「ゥ。」というコメントとともに、ガールズグループME:I（ミーアイ）のメンバー、ミウとの2ショットを投稿した。写真の中のマシロとミウは、カメラに向かって顔を寄せ合いながら仲睦まじい姿を披露。自然体で自撮りをする2人の“再会ショット”は