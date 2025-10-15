岐阜県高山市の北アルプス奥穂高岳山頂近くの尾根で、動けなくなったオーストラリア人の男性登山者が、救助に向かった山荘従業員とビバーク後に岐阜県警ヘリで下山し、高山市の病院に運ばれました。 【写真を見る】奥穂高岳山頂近くの“馬の背”でオーストラリア人男性遭難「どうしたらよいか…」穂高岳山荘に電話 従業員と山で一夜を明かし… 翌日山荘からヘリで救助 男性は低体温症とみられますが、意識はあ