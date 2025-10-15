合同企業説明会高松市サンポート 香川県での就職を目指す外国人留学生らを対象にした企業説明会が15日、高松市で開かれました。 香川県内での就職に興味がある留学生と企業をマッチングするのが目的で、県内に事業所を持つ製造業など13社が出展しました。 2026年春以降の就職を目指すベトナムやバングラデシュ、台湾出身の大学生、専門学生ら約60人が参加しました。そして、採用になったときの待遇などを