たった「100週間」で完成させた方法その愛らしいカエルのような目をした顔からは想像もつかないが、来年登場予定の新型EV『トゥインゴEテック』はルノー史上最速のモデルとなる。そう、クリオV6やメガーヌRSトロフィーR、さらには1990年代にF1用V10エンジンを無理やり搭載したあのエスパスさえも凌ぐ速さだ。【画像】開発期間はわずか2年！ 革新的EV、まもなく登場【ルノー・トゥインゴを詳しく見る】全50枚ここで言う「速さ」と