９日、ブラジル北東部のバイーア州カマサリ市で行われた記念式典で、比亜迪（ＢＹＤ）の王伝福（おう・でんふく）董事長兼総裁（左）と交流するブラジルのルラ大統領（右）。（カマサリ＝新華社配信）【新華社カマサリ10月15日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）にとって1400万台目の新エネルギー車（NEV）が9日、ブラジル乗用車工場でラインオフした。これにより、同社のグローバル化が新たな段階に入り、国際的な事